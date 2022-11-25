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Норвегия выделит более 14 млн евро на тренировочную миссию для ВСУ

25 ноября, 2022 пятница
17:58
Мир

Норвегия выделит 150 млн норвежских крон (более 14,5 млн евро) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военных

Об этом идет речь на портале норвежского правительства.

"Украинские военные получили большую пользу от уже переданных полевых госпиталей и украинские власти поощряли Эстонию пожертвовать больше. Я доволен тем, что Норвегия может внести вклад в создание третьего госпиталя, который передаст Эстония", - сказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грамм.

Норвегия также частично профинансирует передачу полевого госпиталя для Украины от Эстонии. Страна выделит 4,3 млн евро.

По словам министра обороны страны Норвегии, важно, чтобы западные страны объединились, чтобы получить срочные пожертвования в поддержку Украины.

  • 25 ноября Берн Арильда Грам заявил, что Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем. Министр добавил, что Украине необходимо оружие, боеприпасы и снаряжение, чтобы продолжать свою оборонную борьбу. Он заверил, что Норвегия продолжит поддерживать ВСУ.

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