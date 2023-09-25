Норвегия выделит $25,1 млн Украинскому Красному Кресту
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия предоставит Украинскому Красному Кресту $25,1 млн на медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь украинцам
Об этом сообщает Украинский Красный Крест.
25 сентября представители Украинского Красного Креста, в том числе генеральный директор Национального комитета Максим Доценко, встретились с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
Они обсудили гуманитарные потребности Украины и вклад Украинского Красного Креста в преодоление гуманитарного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением в Украину, говорится в сообщении.
Во время совместной пресс-конференции с Максимом Доценко Стере отметил, что Норвегия выделит 350 млн норвежских крон ($25 130 548,3) на помощь украинцам и поддержку деятельности Краснокрестного движения в Украине. В организации сообщили, что деньги будут направлены на оказание медицинских услуг, психосоциальную поддержку, гуманитарную помощь и обустройство приютов.
Фото: Украинский Красный Крест
- 19 сентября правительство Норвегии сообщило, что в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров M548, которые предназначены для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья.
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