Норвегия выделит $25,1 млн Украинскому Красному Кресту

Об этом сообщает Украинский Красный Крест.

25 сентября представители Украинского Красного Креста, в том числе генеральный директор Национального комитета Максим Доценко, встретились с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Они обсудили гуманитарные потребности Украины и вклад Украинского Красного Креста в преодоление гуманитарного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением в Украину, говорится в сообщении.

Во время совместной пресс-конференции с Максимом Доценко Стере отметил, что Норвегия выделит 350 млн норвежских крон ($25 130 548,3) на помощь украинцам и поддержку деятельности Краснокрестного движения в Украине. В организации сообщили, что деньги будут направлены на оказание медицинских услуг, психосоциальную поддержку, гуманитарную помощь и обустройство приютов.

Фото: Украинский Красный Крест