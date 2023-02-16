Об этом пишет AP.

Это делает Норвегию одним из самых больших доноров в мире.

Да, 10 лидеров норвежских партий выступили в поддержку пакета. Только социалистическая партия красных, имеющая восемь депутатских мест, выступила против пожертвования, поскольку часть денег была назначена на вооружение Украины. Голосование не проводилось.

Деньги будут равномерно распределены между военной и гуманитарной помощью в течение пяти лет.

Российское вторжение в Украину год назад стало "первым нападением на Европу со времен Второй мировой войны", сказал премьер-министр Новергии Гар Стере.

Он добавил, что деньги были получены из доходов от нефти, и пожертвование не должно повлиять на экономику Норвегии.

"Это деньги Норвегии, которые мы не должны использовать или не хотели использовать в Норвегии прямо сейчас", - добавил глава правительства.