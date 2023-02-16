Норвегия выделила Украине более 7 млрд евро, став одним из самых больших доноров в мире
Парламент Норвегии в четверг объявил о выделении Украине 75 миллиардов крон (свыше 7 млрд евро) в рамках пятилетнего пакета поддержки
Об этом пишет AP.
Это делает Норвегию одним из самых больших доноров в мире.
Да, 10 лидеров норвежских партий выступили в поддержку пакета. Только социалистическая партия красных, имеющая восемь депутатских мест, выступила против пожертвования, поскольку часть денег была назначена на вооружение Украины. Голосование не проводилось.
Деньги будут равномерно распределены между военной и гуманитарной помощью в течение пяти лет.
Российское вторжение в Украину год назад стало "первым нападением на Европу со времен Второй мировой войны", сказал премьер-министр Новергии Гар Стере.
"Это деньги Норвегии, которые мы не должны использовать или не хотели использовать в Норвегии прямо сейчас", - добавил глава правительства.
- 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил перед норвежским парламентом.
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