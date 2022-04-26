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Норвегия выделила почти $45 млн на закупку оружия для Украины

26 апреля, 2022 вторник
21:44
война с Россией

Норвегия выделит $43,7 млн на инициативу Великобритании по закупке оружия для Украины

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, информирует Aftenposten.

"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Британией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", - сказал Стьоре.

Эта финансовая поддержка позволит Норвегии поддержать Украину техникой, которой сами норвежские вооруженные силы не имеют или не могут передать ее без ослабления обороноспособности.

Он также заявил парламенту, что Норвегия также может осуществить дополнительные прямые поставки оружия в Украину.
 

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Норвегия
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