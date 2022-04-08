Норвегия выделила финансовую помощь полиции, помогающей украинским беженцам

Об этом сообщает Norway Today.



По данным управления полиции Норвегии, 588 миллионов норвежских крон пойдут на укомплектование персоналом, оборудование и аренду помещений. Это должно покрыть расходы в национальном центре приема в Роде и местных пунктах регистрации.



"Это распределение денег означает, что мы можем хорошо вооружиться и укомплектовать себя, чтобы со временем справиться с волной беженцев как на центральном, так и на местном уровне в полицейских округах", - сообщил Тоне Ванген из управления полиции.



В общей сложности 34 миллиона крон обеспечат увеличение штата полиции, а также оборудование против возможных угроз, добавил Ванген. Кроме этого, 13,4 миллиона крон пойдут на прием эвакуированных беженцев. Еще 30,8 миллиона крон будут использованы для перемещения и сопровождения пациентов из Украины. Также 6 миллионов крон будет направлено на закупку оборудования для безопасной связи в полиции.

Напомним, 30 марта Норвегия заявила о выделении Украине 200 млн крон, или 20 млн евро в эквиваленте, для выплат заработных плат и пенсий.