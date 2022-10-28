Об этом говорится на портале норвежского правительства со ссылкой на заявление министра иностранных дел Анникена Гайтфельдта.

"Норвегия вновь поддерживает ЕС по санкциям против России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и сторонников. Расширенные санкции являются необходимой реакцией на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов в Украине", - заявил он.

Отмечается, что новый пакет санкций содержит адресные санкции против лиц, участвовавших в референдумах на временно оккупированных территориях Украины. В санкционный список попали 30 чиновников и семь компаний из РФ и временно оккупированных территорий Украины.\

В частности, под санкции попали кремлевский пропагандист Александр Дугин и певица, поклонница президента Путина, Юлия Чичерина.

Норвегия присоединилась к персональным санкциям ЕС в отношении россиян, которые были приняты в восьмом пакете.

26 октября США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана. Известно, что под санкции попали олигархи, получившие широкую популярность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также действовавшие как инструменты российской кампании глобального влияния, стремящейся манипулировать Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.

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