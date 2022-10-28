Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ: что известно
Норвегия ввела новый пакет санкций против лиц, участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины
Об этом говорится на портале норвежского правительства со ссылкой на заявление министра иностранных дел Анникена Гайтфельдта.
"Норвегия вновь поддерживает ЕС по санкциям против России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и сторонников. Расширенные санкции являются необходимой реакцией на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов в Украине", - заявил он.
Отмечается, что новый пакет санкций содержит адресные санкции против лиц, участвовавших в референдумах на временно оккупированных территориях Украины. В санкционный список попали 30 чиновников и семь компаний из РФ и временно оккупированных территорий Украины.\
В частности, под санкции попали кремлевский пропагандист Александр Дугин и певица, поклонница президента Путина, Юлия Чичерина.
Норвегия присоединилась к персональным санкциям ЕС в отношении россиян, которые были приняты в восьмом пакете.
- 26 октября США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана. Известно, что под санкции попали олигархи, получившие широкую популярность за захват и коррупцию политических и экономических институтов Молдовы, а также действовавшие как инструменты российской кампании глобального влияния, стремящейся манипулировать Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.
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