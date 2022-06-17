Норвегия ввела нефтяное эмбарго против РФ
Норвегия присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза по нефти из России
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Норвегии.
"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, транспортируемой морем в Норвегию", - заявила министр Анникен Хюиттфельдт.
С 5 декабря 2022 г. начнет действовать полный запрет для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 г. – для нефтепродуктов.
В МИДе Норвегии подчеркнули, что санкции должны ограничить способность РФ вести войну в Украине.
- Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.
- 2 июня ограничения утвердили послы Евросоюза, а 3 июня вступили в действие.
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