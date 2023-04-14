Норвегия вслед за Украиной присоединилась к бойкоту соревнований по фехтованию, где выступят россияне и белорусы

Об этом сообщает Федерация фехтования Норвегии.

Норвегия также отказалась от участия в соревнованиях.

"После утверждения большинством на конгрессе FIE разрешения россиянам и белорусам возобновить выступления, руководство федерации фехтования решило не отправлять спортсменов на соревнования и первенства с их участием", – говорится в заявлении.

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Норвегия планирует провести вместо Кубка мира свое соревнование, куда хотят пригласить других скандинавов – Швецию и Финляндию.

Норвегия – это первая страна, которая вслед за Украиной отказалась от участия в турнирах с представителями РФ и Беларуси.