Норвегия вслед за Украиной присоединилась к бойкоту соревнований по фехтованию, где выступят россияне и белорусы
Норвежские фехтовальщики, как и украинские, отказались от выступлений на соревнованиях, где будут представлены белорусские и российские спортсмены
Об этом сообщает Федерация фехтования Норвегии.
Норвегия также отказалась от участия в соревнованиях.
"После утверждения большинством на конгрессе FIE разрешения россиянам и белорусам возобновить выступления, руководство федерации фехтования решило не отправлять спортсменов на соревнования и первенства с их участием", – говорится в заявлении.
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Норвегия планирует провести вместо Кубка мира свое соревнование, куда хотят пригласить других скандинавов – Швецию и Финляндию.
Норвегия – это первая страна, которая вслед за Украиной отказалась от участия в турнирах с представителями РФ и Беларуси.
- Напомним, 30 марта Кабинет Министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям на определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- 4 апреля стало известно, что Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.
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