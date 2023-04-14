"Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства": в МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после высылки 15 российских дипломатов из Норвегии страна все больше подтверждает статус враждебной России
Об этом пишет российское медиа КоммерсантЪ.
"Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - говорится в комментарии Марии Захаровой.
Также представитель МИД назвала решение Осло выслать российских дипломатов проявлением "преднамеренного нагнетания враждебности".
- Напомним, 13 апреля министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт сообщила, что Норвегия признала нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Осло за шпионскую деятельность.
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