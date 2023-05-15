Норвегия в этом году проведет обучение для 3200 украинских военных

Об этом сообщила пресс-служба украинского Генштаба.

Отмечается, что обучение будет проходить как на территории Норвегии, так и за рубежом. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам вместе с исполняющим обязанности начальника МВД Мортенем Эггеном посетили тренировки украинских военных на одном из полигонов.

"Мы поддерживали Украину как материально, так и обучением, и будем поддерживать, сколько будет нужно", – сказал глава минобороны Норвегии.