Норвегия в этом году проведет обучение для 3200 украинских военных
Вооруженные силы Норвегии Forsvaret в этом году планируют обучить около 3200 украинских военных
Об этом сообщила пресс-служба украинского Генштаба.
Отмечается, что обучение будет проходить как на территории Норвегии, так и за рубежом. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам вместе с исполняющим обязанности начальника МВД Мортенем Эггеном посетили тренировки украинских военных на одном из полигонов.
"Мы поддерживали Украину как материально, так и обучением, и будем поддерживать, сколько будет нужно", – сказал глава минобороны Норвегии.
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