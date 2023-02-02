Норвегия увеличит расходы из Фонда благосостояния для помощи Украине

Об этом заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что фонд благосостояния страны с капиталом 1,3 трлн долларов, являющийся одним из крупнейших в мире инвесторов, фиксирует резкий рост притока доходов, поскольку цены на норвежскую нефть и газ резко выросли после вторжения России в Украину.

Гар Стере не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство, которое приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния.

Он добавил, что дополнительные расходы не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии и процентные ставки.

31 января СМИ сообщили, что правительство Норвегии 7 февраля планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины. В Осло пока не конкретизируют сумму, потому что не знают, какой она должна быть, – но понимают, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.

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