Норвегия увеличит расходы из Фонда благосостояния для помощи Украине
В ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего Фонда благосостояния для финансирования военной и гражданской помощи Украине
Об этом заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Отмечается, что фонд благосостояния страны с капиталом 1,3 трлн долларов, являющийся одним из крупнейших в мире инвесторов, фиксирует резкий рост притока доходов, поскольку цены на норвежскую нефть и газ резко выросли после вторжения России в Украину.
Гар Стере не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство, которое приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния.
Он добавил, что дополнительные расходы не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии и процентные ставки.
- 31 января СМИ сообщили, что правительство Норвегии 7 февраля планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины. В Осло пока не конкретизируют сумму, потому что не знают, какой она должна быть, – но понимают, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.
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