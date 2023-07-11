Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине

Об этом сообщает издание Reuters.

В правительстве заявили, что фонд будет увеличен на 2,5 млрд крон (239 млн долл. США) до 10 млрд. норвежских крон.

Также в заявлении норвежского правительства также говорится, что оно увеличит свой вклад в Фонд поддержки Украины при НАТО.