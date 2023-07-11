Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине
Правительство Норвегии увеличило размер фонда военной помощи Украине до 10 млрд норвежских крон на фоне российской агрессии против страны
Об этом сообщает издание Reuters.
В правительстве заявили, что фонд будет увеличен на 2,5 млрд крон (239 млн долл. США) до 10 млрд. норвежских крон.
Также в заявлении норвежского правительства также говорится, что оно увеличит свой вклад в Фонд поддержки Украины при НАТО.
- Министерство образования и науки Норвегии во вторник, 4 июля, издало постановление , позволяющее открывать временные центры дневного пребывания детей, предназначенные для беженцев из Украины.
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