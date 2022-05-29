Норвегия сменила официальное название Беларуси
В знак солидарности с белорусским демократическим движением Норвегия присоединилась к Швеции и Дании и сменила официальное название Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба законно избранной президента Республики Беларусь Светланы Тихановской.
"Вчера, 28 мая, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельд лично позвонила по телефону Светлане Тихановской и сообщила ей, что Министерство иностранных дел Норвегии будет использовать название Belarus вместо Hviterussland ("Белая Россия")", - говорится в сообщении.
Известно, что смена названия происходит 29 мая в Международный день солидарности с Беларусью.
"Я рада, что в этот день мы можем объявить об изменении названия и продемонстрировать нашу солидарность с демократическими силами в Беларуси", - подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельд.
- Напомним, в Москве недовольны тем, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко только предоставляет свою территорию в качестве плацдарма для военных действий россиян против Украины, но не дает собственных вооруженных сил и не идет в атаку на украинские земли.
- Белорусский оппозиционер, политэмигрант Павел Латушко говорит, что Кремль может попытаться заменить Лукашенко на удобного РФ генерал-лейтенанта, государственного секретаря совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное