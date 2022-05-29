Норвегия сменила официальное название Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба законно избранной президента Республики Беларусь Светланы Тихановской.

"Вчера, 28 мая, министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельд лично позвонила по телефону Светлане Тихановской и сообщила ей, что Министерство иностранных дел Норвегии будет использовать название Belarus вместо Hviterussland ("Белая Россия")", - говорится в сообщении.

Известно, что смена названия происходит 29 мая в Международный день солидарности с Беларусью.

"Я рада, что в этот день мы можем объявить об изменении названия и продемонстрировать нашу солидарность с демократическими силами в Беларуси", - подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельд.

Напомним, в Москве недовольны тем, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко только предоставляет свою территорию в качестве плацдарма для военных действий россиян против Украины, но не дает собственных вооруженных сил и не идет в атаку на украинские земли.

Белорусский оппозиционер, политэмигрант Павел Латушко говорит, что Кремль может попытаться заменить Лукашенко на удобного РФ генерал-лейтенанта, государственного секретаря совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.