Об этом сообщает NRK .

По словам представительницы министерства иностранных дел Норвегии Ани Хаавардсдаттер Лунде, два контейнера с запасами для россиян отправляются на норвежском судне из Тромсе.

Она пояснила, что контейнеры раньше не разрешали перевозить через границу, поскольку они находились на российских транспортных средствах. Однако теперь контейнеры будут доставляться норвежским транспортом.

В июне 20 тонн продовольствия, предназначенного для жителей российской шахтерской деревни Баренцбург, остановили на пропускном пункте на границе Норвегии и России. МИД РФ потребовал от Норвегии скорейшего решения вопроса с доставкой грузов для российских поселений на Шпицбергене и пригрозил ответными мерами.

29 июня стало известно, что Норвегия не позволила РФ провозить грузы в российскую деревню Баренцбург на Шпицбергене из-за санкций.

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