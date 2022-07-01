Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном брифинге в Киеве с президентом Зеленским.

"Мы с господином президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу в наши компании. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба президента Украины - это то, что я повезу домой", - отметил Стере.

Стере сказал, что после начала полномасштабной войны в Украине, когда РФ начали отрезать от поставок энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали о выполнении этих требований Норвегию: "Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме , но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу".

Напомним, 1 июля в Киев с визитом прибыл премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стере и встретился с Владимиром Зеленским.

В тот же день Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1 млрд евро в качестве первой части макрофинансовой помощи.

Премьер-министр Йонас Гар Стере после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил , что Норвегия до конца текущего года предоставит Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

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