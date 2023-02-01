Норвегия рассматривает возможность передачи Украине БМП CV 9030N
Норвегия может подарить Украине многоцелевую бронированную машину CV90. Минобороны страны обратилось в генштаб с просьбой рассмотреть возможность такой передачи
Об этом пишет издание TV2.
Украина может получить экспортный вариант этих машин – CV 9030N. Этот вариант отличается от основных вооружений более мощным двигателем и наличием дополнительного люка командира десанта с правой стороны в кормовой части БМП.
"Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия/материалов. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы. У нас есть хороший диалог с Украиной и союзниками по потребностям. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
- 31 января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал "скорейшее" предоставление Украине части норвежского парка танков Leopard 2.
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