Норвегия присоединится к обучению украинских военных в Великобритании

Об этом пишет NRK.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", - сказал министр обороны.

Издание сообщает, что несколько стран собрались на этой неделе в Копенгагене на донорскую конференцию, цель которой - дополнить сотрудничество в "Украинской оборонной контактной группе" (группа стран, способствующих обороне Украины после российского вторжения в страну 24 февраля).

3 июля британские СМИ сообщили, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS.

23 июля в Генштабе сообщили, что личный состав полка Королевских воздушных сил ВС Соединенного Королевства проведет тренировку 10 тысяч украинских военных в Великобритании.

10 августа Канада заявила, что отправит в Соединенное Королевство 225 военнослужащих для обучения украинских новобранцев. Первые инструкторы прибудут на следующей неделе.

В тот же день Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.

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