Норвегия присоединится к обучению украинских военных в Великобритании
Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его государство присоединится к программе подготовки украинских военных в Великобритании
Об этом пишет NRK.
"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", - сказал министр обороны.
Издание сообщает, что несколько стран собрались на этой неделе в Копенгагене на донорскую конференцию, цель которой - дополнить сотрудничество в "Украинской оборонной контактной группе" (группа стран, способствующих обороне Украины после российского вторжения в страну 24 февраля).
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