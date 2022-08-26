Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Норвегии.

"Мы поддерживаем Евросоюз в санкциях против России, чтобы поддерживать давление на российские власти и перечисленную элиту. Санкции являются необходимой реакцией на грубое и неспровоцированное нападение России на Украину", - отметила министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельд.

В пакете санкций, принятом Евросоюзом 21 июля, – ограничения в отношении 54 человек и 10 организаций, в том числе Сбербанка. Их списки уже введены в норвежское законодательство. Всего на сегодняшний день в санкционном перечне – более 1 200 физических и более 100 юридических лиц. Также в нем содержатся запреты на покупку, ввоз и пересылку золота российского происхождения, на открытие депозитов для граждан или компаний Российской Федерации, а также предусмотрен усиленный экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий, которые могут использоваться в нефтепереработке и т.д.

На днях глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи от Норвегии и помощь с подготовкой украинских военных.

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