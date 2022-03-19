Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России, - МИД
Правительство Норвегии присоединилось к санкциям Европейского Союза против России в связи с ее вторжением в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба МИД страны, информирует Эспрессо.TV .
"Самый широкий пакет санкций, когда-либо введенный Норвегией", сделает невозможным экспорт технологий, товаров и услуг, которые Россия могла бы использовать для ведения войны.
Они также нацелены на лиц в России и Беларуси, которые принимали участие в принятии решений и незаконном нападении на Украину, а также в попытках оправдать вторжение.
Эти санкции сильно ударят по российскому режиму. Мы замораживаем активы и запрещаем поездки для отдельных лиц и прекращаем некоторые упрощения визового режима для их въезда в Норвегию, а также останавливаем экспорт, торговлю и операции, которые могут непосредственно касаться военной техники России или помогать финансировать или содействовать войне против Украины. Мы вводим наши санкции вместе с ЕС и другими странами, чтобы гарантировать, что они оказывают максимальный эффект", - добавили в министерстве.
Как сообщили в норвежском МИД, страна присоединилась к пакету санкций Евросоюза, введенному 9 марта.
- Напомним, впервые за свою новейшую историю отказалась от нейтралитета и ввела санкции против России Швейцария.
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