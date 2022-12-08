Норвегия присоединилась к решению ЕС, G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть

Об этом сообщает министерство иностранных дел Норвегии.

В сообщении говорится, что цель мероприятия состоит в уменьшении дохода России от продажи нефти третьим странам, а следовательно – уменьшение ее способности финансировать войну в Украине, что нарушает международное право.

"Норвегия продолжает поддерживать ЕС и других союзников в плане санкций против России для того, чтобы и дальше оказывать давление на правительство страны и тех, кто его поддерживает", – отметила глава норвежского МИД Анникен Гуиттфельдт.

МИД Норвегии напоминает, что ранее Осло присоединилось к санкциям ЕС, с 5 декабря предусматривающим запрет импорта, покупки и перевозки российской нефти. В то же время с введением предельной цены были внесены некоторые изменения, чтобы разрешить некоторые услуги для нефти из России, которая продается по цене ниже установленного "потолка".

Отметим, в конце прошлой недели страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель. Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Напомним, 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

А 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.

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