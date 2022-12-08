Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Норвегия присоединилась к решению ЕС, G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть

Норвегия присоединилась к решению ЕС, G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть

8 декабря, 2022 четверг
19:34
Экономика

Норвегия ввела предельную цену на российскую нефть, транспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель в соответствии с решением Европейского Союза и стран "Группы семи"

Об этом сообщает министерство иностранных дел Норвегии.

В сообщении говорится, что цель мероприятия состоит в уменьшении дохода России от продажи нефти третьим странам, а следовательно – уменьшение ее способности финансировать войну в Украине, что нарушает международное право.

"Норвегия продолжает поддерживать ЕС и других союзников в плане санкций против России для того, чтобы и дальше оказывать давление на правительство страны и тех, кто его поддерживает", – отметила глава норвежского МИД Анникен Гуиттфельдт.

МИД Норвегии напоминает, что ранее Осло присоединилось к санкциям ЕС, с 5 декабря предусматривающим запрет импорта, покупки и перевозки российской нефти. В то же время с введением предельной цены были внесены некоторые изменения, чтобы разрешить некоторые услуги для нефти из России, которая продается по цене ниже установленного "потолка".

Отметим, в конце прошлой недели страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель. Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

  • Напомним, 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
  • А 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
  • 4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
  • 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Норвегия
нафта
санкции против России
Большая семерка
Читайте также:
7 декабря, 2022 среда
Авиабазы РФ поразили не дроны Укроборонпрома или советские "стрижи", это другая разработка, их невозможно глушить, - FT
Автор
7 декабря, 2022 среда
Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету российской церкви
меркель
7 декабря, 2022 среда
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО, и похвалила Минские соглашения
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 декабря
20:58
Зеленский посмертно отметил четырех полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области
20:57
Европарламент
Европарламент рассмотрит резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа
20:36
Россияне обстреляли жилой сектор Торецка из артиллерии: убили человека, еще двоих ранили
20:26
Правительство Дании передает Николаеву 50 современных систем очищения воды
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:16
Латвия
Нескольких граждан Украины не пустили в Латвию по подозрению в поддержке агрессии РФ
20:06
Эксперты сравнили Мариуполь с Грозным в Чечне и Алеппо в Сирии. Оккупанты повредили и уничтожили 80% медучреждений в городе
20:04
OPINION
Истерическая война
20:00
"Коридоры солидарности": Еврокомиссия и ЕБРР выделили €1 миллиард для развития украинского экспорта
19:45
Житомирский областной совет поддержал обращение о запрете московской церкви, инициированное "ЕС"
19:38
Оккупанты за текущие сутки нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также более 20 раз избивали с РСЗО
19:29
ВСУ с начала суток поразили 5 вражеских пунктов управления и 8 районов скопления захватчиков
19:29
Эксклюзив
Китаю уже не нравится, что делает Путин, - Климкин
19:16
Кирилл Шевченко
Экс-главу НБУ Шевченко заочно арестовали по подозрению в масштабных хищениях
18:54
ЕС в новом пакете санкций запретит экспорт в РФ ноутбуков и камер, - Politico
18:52
Власти РФ отказывают родственникам погибших военных в компенсациях и лгут о долларовых вознаграждениях от Украины за убийства оккупантов, - Генштаб
18:43
Заплакал при упоминании о страданиях украинцев. Папа Римский не сдержал эмоций во время публичной молитвы
18:33
Одну задержали, двое скрылись: СБУ разоблачила в Херсонской области трех коллаборанток
18:22
Эксклюзив
Запорожское направление перспективно и для нас, и для противника, - полковник СБУ Костенко
18:21
Эксклюзив
В ближайшее время Украина получит танки Leopard от Германии, - военный эксперт Рябых
18:19
Уступают футболу, экстрасенсам и развлечениям. В России шоу поропагандистов резко теряют аудиторию
18:04
В Житомирской области супруги подорвались на вражеской мине, 8 детей остались сиротами
18:03
OPINION
Поросенок Хрюша и заяц Степашка имеют шансы стать голубями русского мира
18:00
Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью
17:47
Борис Кауфман
Бизнесмен Кауфман вышел из СИЗО под залог в 129 млн грн
17:44
В Британии отчеканили первые монеты с портретом Чарльза III
17:31
Шольц надеется, что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет
17:30
Оккупанты не могут взять Авдеевку, поскольку укрепления достраивались там 8 лет, - городской глава
17:26
Приказывал расстреливать гражданские автомобили на въезде в Харьков: СБУ разоблачила российского оккупанта
17:11
Театр La Scala открыл сезон российской оперой, украинцы отреагировали протестом
17:08
Винницкое предприятие экспортировало в Россию составляющие для ремонта военной техники
17:06
Киевщина не может перейти на стабилизационные отключения электроэнергии: глава ОВА охарактеризовал ситуацию в области
17:00
В Грузии задержан влиятельный член террористического "Исламского государства"
16:58
США вызволили из заключения РФ баскетболистку Грайнер, отдав Кремлю российского торговца оружием Бута
16:52
На авиабазе оккупантов в Бердянске прогремели взрывы, - городская ВА
16:44
Петиция о блокировании российского контента набрала необходимые 25 тыс. голосов
16:41
Хорватии – да, Болгарии и Румынии – нет: ЕС принял решение о новых членах "шенгена"
16:40
В Словакии согласовали передачу нового пакета военной помощи ВСУ, а также 300 генераторов для школ и больниц
16:24
В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу
16:07
Суд ЕС обязал Google удалять неточные данные из поисковика
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV