Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Об этом сообщает министерство иностранных дел Норвегии.

"Новый раунд санкций во многом соответствует мерам из 11-го пакета санкций ЕС", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что новые санкции предусматривают, в частности, дополнительные запреты на транзит через РФ товаров, способных способствовать развитию российского оборонного сектора и увеличению технологического потенциала России, а также товаров, которые можно использовать в авиакосмической промышленности.

Кроме того, в рамках этого пакета санкций Осло запрещает проезд по своей территории грузовикам с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России.

В то же время отмечается, что Норвегия ввела санкции с некоторыми исключениями, а также не приняла ряд мер ЕС. В частности, ЕС в рамках 11-го пакета запретил захождение в свои порты танкеров, осуществляющих перевалку с судна на судно нефти РФ, в тех случаях, когда "соответствующие органы власти имеют основания полагать, что эти суда причастны к нарушению запрета на импорт в ЕС российской нефти и нефтепродуктов, доставляемых морским путем".

В прессрелизе МИД Норвегии отмечено, что в Осло все еще изучают, как лучше реализовать этот запрет.

Отметим, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу 23 июня.