Норвегия присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против РФ

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Отмечается, что в санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица. В целом Норвегия уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из РФ.

Норвегия продлила обязательство по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продолжается запрет граждан России занимать руководящие должности в органах управления.

Кроме того, правительство страны расширило запрет на экспорт товаров двойного значения, которые могут использоваться военно-промышленным комплексом РФ. Речь идет также о некоторых строительных товарах, товарах авиационной промышленности и технологиях.

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В частности, стало известно, что были введены новые ограничения на импорт из РФ битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.

"Важно, чтобы мы продолжали давить на российское правительство и его сторонников. Санкции влияют на российскую экономику и препятствуют поступлению ключевых ресурсов в российскую военную промышленность. Норвегия выступает единым фронтом с остальной Европой и присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС. Мы солидарны с народом Украины и полностью поддерживаем его борьбу за свободу", – заявила министр иностранных дел страны Анникен Хейтфельдт.