Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

"Пожертвование стоимостью в три миллиона евро было скоординировано EADRCC из-за финансового соглашения с Норвегией", - говорится в сообщении.

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи по просьбе Киева о международной помощи через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на катастрофы (EADRCC).

Центр определил потребности автобусов скорой помощи и способствовал доставлению этой медицинской помощи Министерству обороны Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Члены НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и сегодня члены Альянса внесли дополнительные обязательства в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Это будет финансировать срочную нелетальную поддержку, включая горючее и медицинские средства", - подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Известно, что Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия – это главный механизм НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает круглогодично в режиме 24/7. В его работе принимают участие все союзники и страны-партнеры НАТО.

29 ноября главы МИД стран НАТО по итогам встречи в Бухаресте заявили, что Альянс поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак России. Главы МИД стран НАТО также заверили, что Альянс будет продолжать укреплять партнерство с Украиной в процессе реализации ее евроатлантических устремлений.

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