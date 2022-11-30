Норвегия при содействии НАТО передала Украине военные медицинские автобусы
Киев попросил международной помощи через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия. Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи
Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
"Пожертвование стоимостью в три миллиона евро было скоординировано EADRCC из-за финансового соглашения с Норвегией", - говорится в сообщении.
Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи по просьбе Киева о международной помощи через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на катастрофы (EADRCC).
Центр определил потребности автобусов скорой помощи и способствовал доставлению этой медицинской помощи Министерству обороны Украины.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Члены НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и сегодня члены Альянса внесли дополнительные обязательства в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Это будет финансировать срочную нелетальную поддержку, включая горючее и медицинские средства", - подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Известно, что Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия – это главный механизм НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает круглогодично в режиме 24/7. В его работе принимают участие все союзники и страны-партнеры НАТО.
- 29 ноября главы МИД стран НАТО по итогам встречи в Бухаресте заявили, что Альянс поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак России. Главы МИД стран НАТО также заверили, что Альянс будет продолжать укреплять партнерство с Украиной в процессе реализации ее евроатлантических устремлений.
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