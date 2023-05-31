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Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на €6,3 млрд

31 мая, 2023 среда
20:40
Война с Россией

На встрече премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Осло сообщили, что Украине предоставят 75 миллиардов норвежских крон

Об этом информирует министерство иностранных дел Норвегии .

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. В рамках Программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон (€6,3 млрд, – ред.) в течение пяти лет", - сказал премьер-министр.

Стере подчеркнул, что его страна и другие члены НАТО всегда поддерживали Украину в ее борьбе за независимость и свободу.

"Членство в НАТО было краеугольным камнем норвежской политики безопасности с момента основания Альянса в 1949 году и имеет решающее значение сейчас, когда в Европе снова идет война", - заявил премьер-министр и добавил, что развитие долгосрочного сотрудничества между НАТО и Украиной является важной целью.

  • Напомним, ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании планируют создать единую ПВО на фоне угрозы России.
  • 18 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе своего визита в Норвегию сообщил , что Украина получит еще больше систем ПВО NASAMS.
  • Норвегия в сотрудничестве с Великобританией передает Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для выявления вражеской артиллерии.
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