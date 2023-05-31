Об этом информирует министерство иностранных дел Норвегии .

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. В рамках Программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон (€6,3 млрд, – ред.) в течение пяти лет", - сказал премьер-министр.

Стере подчеркнул, что его страна и другие члены НАТО всегда поддерживали Украину в ее борьбе за независимость и свободу.

"Членство в НАТО было краеугольным камнем норвежской политики безопасности с момента основания Альянса в 1949 году и имеет решающее значение сейчас, когда в Европе снова идет война", - заявил премьер-министр и добавил, что развитие долгосрочного сотрудничества между НАТО и Украиной является важной целью.