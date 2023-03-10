Норвегия предоставит Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS
Норвегия передаст Украине два комплекса NASAMS в сотрудничестве со США
Об этом сообщили на сайте норвежского правительства.
В сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две установки противовоздушной обороны NASAMS. Они прибудут в дополнение к двум огневым подразделениям, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью. NASAMS должно значительно улучшить способность Украины защищать города и критическую инфраструктуру от российских ракетных атак. Норвегия также будет обучать украинский персонал обслуживать и эксплуатировать системы.
"Украина нуждается в защите себя от ракетных атак, и Норвегия поможет, – отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, посетивший Киев в пятницу, 10 марта.
Грамм добавил, что Норвегия оказала значительную помощь Украине после полномасштабного вторжения России и будет делать это в дальнейшем.
Справка. Один комплекс NASAMS имеет три пусковых учреждения, каждое из них содержит до шести ракет. NASAMS имеют американский радар и могут стрелять по 72 целям одновременно, сообщает Army Recognition. В этих системах чаще используют ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут стрелять на расстояние до 40 км и на высоту до 14 км.
- После встречи с министром обороны Граммом Зеленским заявил о возможных тренировках украинских пилотов в Норвегии.
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