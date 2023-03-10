Норвегия предоставит Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS

Об этом сообщили на сайте норвежского правительства.

В сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две установки противовоздушной обороны NASAMS. Они прибудут в дополнение к двум огневым подразделениям, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью. NASAMS должно значительно улучшить способность Украины защищать города и критическую инфраструктуру от российских ракетных атак. Норвегия также будет обучать украинский персонал обслуживать и эксплуатировать системы.

"Украина нуждается в защите себя от ракетных атак, и Норвегия поможет, – отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, посетивший Киев в пятницу, 10 марта.

Грамм добавил, что Норвегия оказала значительную помощь Украине после полномасштабного вторжения России и будет делать это в дальнейшем.

Справка. Один комплекс NASAMS имеет три пусковых учреждения, каждое из них содержит до шести ракет. NASAMS имеют американский радар и могут стрелять по 72 целям одновременно, сообщает Army Recognition. В этих системах чаще используют ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут стрелять на расстояние до 40 км и на высоту до 14 км.