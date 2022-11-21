Об этом пишет Reuters .

Деньги являются частью пакета помощи в размере 10 миллиардов крон. Они должны поступить через Европейский банк реконструкции и развития.

"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - сказал министр финансов Норвегии Тригве Слагсволд Ведума.

Глава правительства Денис Шмигаль ранее говорил, что в хранилищах Украины хранится 14,2 млрд кубов газа, которых достаточно, чтобы стабильно пережить зиму.

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