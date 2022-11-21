Норвегия предоставит Украине $195 млн на закупку газа на зиму
Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму, предоставив 195 миллионов долларов
Об этом пишет Reuters .
Деньги являются частью пакета помощи в размере 10 миллиардов крон. Они должны поступить через Европейский банк реконструкции и развития.
"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - сказал министр финансов Норвегии Тригве Слагсволд Ведума.
- Глава правительства Денис Шмигаль ранее говорил, что в хранилищах Украины хранится 14,2 млрд кубов газа, которых достаточно, чтобы стабильно пережить зиму.
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