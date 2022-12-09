Норвегия предоставит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры
Правительство Норвегии 9 декабря подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов США) на восстановление поврежденной в результате российских обстрелов украинской инфраструктурі
Об этом сообщили в правительстве Норвегии.
Соответствующее соглашение подписали в Осло министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт и региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.
"Существует срочная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после волны бомбардировок Россией гражданских объектов. Мне приятно, что мы подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон, чтобы помочь быстро начать ремонтные работы", - отметила Анникен Гуйтфельдт.
Денежные средства направляются через многодонорский Трастовой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF). Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей, а также для поддержания ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.
Как добавляют в правительстве Норвегии, ранее страна предоставила 300 миллионов норвежских крон бюджетной поддержки правительству Украины через Всемирный банк. Эти средства были направлены на выплату заработной платы медперсоналу, учителям и другим бюджетникам, а также выплату пенсий и социальных выплат.
На сегодняшний день правительство Норвегии выделило в общей сложности 14,4 миллиона норвежских крон в поддержку Украины и соседних стран на 2022 и 2023 годы.
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