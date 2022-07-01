Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я прибыл, чтобы заявить о поддержке народа Украины. Норвегия передаст 1 млрд евро до конца этого года или в начале 2023 года на нужды людей", - отметил премьер Норвегии на брифинге с президентом Зеленским в Киеве.

Напомним, 1 июля в Киев с визитом прибыл премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стере и встретился с Владимиром Зеленским.

В тот же день Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1 млрд евро в качестве первой части макрофинансовой помощи

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb