Норвегия предоставит Украине 1 млрд евро помощи до конца 2022 года, - премьер Стере
Премьер-министр Йонас Гар Стере после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Норвегия до конца текущего года предоставит Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я прибыл, чтобы заявить о поддержке народа Украины. Норвегия передаст 1 млрд евро до конца этого года или в начале 2023 года на нужды людей", - отметил премьер Норвегии на брифинге с президентом Зеленским в Киеве.
- Напомним, 1 июля в Киев с визитом прибыл премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стере и встретился с Владимиром Зеленским.
- В тот же день Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1 млрд евро в качестве первой части макрофинансовой помощи
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