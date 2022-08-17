Норвегия предоставит новый пакет военной помощи для Украины и будет тренировать украинских воинов

Об этом Резников написал в своем твиттере.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время телефонного разговора с Министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом поблагодарил за поддержку Вооруженных Сил Украины, в том числе за новый пакет военной помощи.

"У меня был телефонный разговор со моим другом и коллегой Министром обороны Норвегии. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и подготовку украинских солдат", – говорится в сообщении.

11 августа министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его государство присоединится к программе подготовки украинских военных в Великобритании. "Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", - сказал министр обороны.

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