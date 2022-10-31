Норвегия повышает уровень готовности своих вооруженных сил
С 1 ноября Норвегия переводит вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с полномасштабной войной РФ в Украине
Об этом информирует EuroWeekly .
"Мы находимся в самой серьезной ситуации в сфере политики безопасности за несколько десятилетий. На поле боя Россия сейчас испытывает большое сопротивление. Это приводит к тому, что Россия прибегает к другим средствам. Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет втянуть Норвегию или другие страны. непосредственно в войну. Мы это (повышаем готовность армии, – ред.), потому что этого требует ситуация", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Правительство считает, что уровень готовности норвежской армии должен повыситься с фазы – "нормальная ситуация" до – "повышенная боевая готовность".
Сообщается, что новый уровень готовности связан с неопределенностью по поводу нападений РФ на Украину, диверсий на газопроводе "Северный поток", а также: "Того, что воспринимается как усиление российской разведки в Норвегии".
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