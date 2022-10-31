Норвегия повышает уровень готовности своих вооруженных сил

Об этом информирует EuroWeekly .

"Мы находимся в самой серьезной ситуации в сфере политики безопасности за несколько десятилетий. На поле боя Россия сейчас испытывает большое сопротивление. Это приводит к тому, что Россия прибегает к другим средствам. Сегодня у нас нет оснований полагать, что Россия захочет втянуть Норвегию или другие страны. непосредственно в войну. Мы это (повышаем готовность армии, – ред.), потому что этого требует ситуация", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Правительство считает, что уровень готовности норвежской армии должен повыситься с фазы – "нормальная ситуация" до – "повышенная боевая готовность".

Сообщается, что новый уровень готовности связан с неопределенностью по поводу нападений РФ на Украину, диверсий на газопроводе "Северный поток", а также: "Того, что воспринимается как усиление российской разведки в Норвегии".

16 октября в Норвегии арестовали двух россиян за незаконную за незаконную съемку дронами.

19 октября закрыли один из крупнейших аэропортов Норвегии из-за того, что над ним был замечен дрон.

Власти Норвегии заявили, что к недавнему запуску дронов над страной причастны иностранные спецслужбы.

28 октября Норвегия ввела новый пакет санкций против лиц, участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.