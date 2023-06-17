Норвегия потеряла победу над Шотландией в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Шотландии. На 61-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед, однако на последних минутах норвежцам забили Кенни Маклин и Линдон Дайкс.

В турнирной таблице группы А в отборе на Евро-2024 сборная Шотландии за 3 матча набрала 9 очков. Следом идет Испания с 3 баллами.

Норвегия и Кипр завоевали по 1 пункту. Кипр – 0.

Евро-2024

3-й тур

17 июня

Норвегия – Шотландия 1:2

Голы: Холанд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89