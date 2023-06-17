Норвегия потеряла победу над Шотландией в отборе на Евро-2024
Сегодня, 17 июня, сборная Норвегии уступила Шотландии в отборе на Евро-2024.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Шотландии. На 61-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед, однако на последних минутах норвежцам забили Кенни Маклин и Линдон Дайкс.
В турнирной таблице группы А в отборе на Евро-2024 сборная Шотландии за 3 матча набрала 9 очков. Следом идет Испания с 3 баллами.
Норвегия и Кипр завоевали по 1 пункту. Кипр – 0.
Евро-2024
3-й тур
17 июня
Норвегия – Шотландия 1:2
Голы: Холанд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89
- 16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Еспресо провел текстовую онлайн-трансляцию.
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