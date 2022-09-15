Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере после встречи с газовыми компаниями, чтобы обсудить пути понижения цены, по которой Норвегия продает газ в Европу.

"Эти невероятные скачки цен на газ не в интересах Норвегии", - подчеркнул он.

Известно, что с тех пор как Россия сократила потоки в Европу, Норвегия стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в регион. Ожидается, что в этом году Норвегия произведет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, поскольку производители максимально увеличили добычу газа, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Переговоры Стере включали долгосрочные контракты на поставку с энергетическими компаниями, заявившими, что готовы подписать такие соглашения, но им нужно знать, кто будет контрагентами.

Компания Equinor, крупнейший производитель газа в Норвегии, охарактеризовала встречу как "полезную". Также в компании добавляют, что важно связаться с правительством по поводу энергетического кризиса в Европе.

Цены на газ выросли в десять раз с начала прошлого года, резко увеличив экспортные доходы Норвегии, но создав хаос для энергетических компаний. Министры энергетики ЕС попытаются утвердить новые меры по снижению цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября и обратились за помощью в Норвегию, которая не является членом ЕС.

Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

2 сентября "Газпром" полностью остановил работу "Северного потока" на неопределенный срок. После этого Спикер Еврокомиссии заявил, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока".

13 сентября Guardian сообщили, что ЕС отказывается от ограничения цены на российский газ. В то же время, ЕС, вероятно, будет взимать налоги с высокой прибыли компаний в сфере энергетики с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

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