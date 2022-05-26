Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Вопрос гуманитарного разминирования деоккупированных территорий является одним из приоритетных направлений деятельности органов системы МВД Украины. Учитывая масштабы пораженных площадей, ориентировочный срок разминирования будет составлять примерно 5-7 лет. В связи с этим существует настоятельная потребность в привлечении международной помощи -взрывотехников", - объяснила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

Учитывая необходимость гуманитарного разминирования Украины, МВД договорилось о сотрудничестве с Norwegian People's Aid (NPA), которое открывает свое представительство в стране.

"NPA - международная организация, работающая в Норвегии и более чем в 30 странах мира, основная цель которой - предоставление постконфликтной помощи в восстановлении и гуманитарной помощи во время конфликтов. Международная деятельность NPA охватывает три основные сферы: противоминная деятельность и разоружение, развитие и гуманитарная "В контексте противоминной деятельности, организация специализируется, в частности, на подготовке кинологов-спасателей и тренировке собак-миноискателей, которые доказали свою эффективность при разминировании территорий в Ираке, Камбодже, Боснии и Герцеговине", - отметил представитель Norwegian People's Aid Альберто.

Мэри Акопян также рассказала норвежцам о Международном координационном центре по гуманитарному разминированию в МВД для координации работы органов и подразделений, а также международных и отечественных организаций.

Хорватия также поможет с разминированием деоккупированных территорий Украины.

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