Норвегия поможет разминировать территории Украины
МВД и организация Norwegian People’s Aid будут сотрудничать для разминирования деоккупированных территорий Украины
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"Вопрос гуманитарного разминирования деоккупированных территорий является одним из приоритетных направлений деятельности органов системы МВД Украины. Учитывая масштабы пораженных площадей, ориентировочный срок разминирования будет составлять примерно 5-7 лет. В связи с этим существует настоятельная потребность в привлечении международной помощи -взрывотехников", - объяснила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.
Учитывая необходимость гуманитарного разминирования Украины, МВД договорилось о сотрудничестве с Norwegian People's Aid (NPA), которое открывает свое представительство в стране.
"NPA - международная организация, работающая в Норвегии и более чем в 30 странах мира, основная цель которой - предоставление постконфликтной помощи в восстановлении и гуманитарной помощи во время конфликтов. Международная деятельность NPA охватывает три основные сферы: противоминная деятельность и разоружение, развитие и гуманитарная "В контексте противоминной деятельности, организация специализируется, в частности, на подготовке кинологов-спасателей и тренировке собак-миноискателей, которые доказали свою эффективность при разминировании территорий в Ираке, Камбодже, Боснии и Герцеговине", - отметил представитель Norwegian People's Aid Альберто.
Мэри Акопян также рассказала норвежцам о Международном координационном центре по гуманитарному разминированию в МВД для координации работы органов и подразделений, а также международных и отечественных организаций.
- Хорватия также поможет с разминированием деоккупированных территорий Украины.
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