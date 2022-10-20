Об этом сообщает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, цитирует RFE/RL .

Отмечают, что об этом он заявил после того, как в Норвегии 19 октября был задержан уже седьмой россиянин, запускавший дроны над территорией страны.

Также еще один дрон был замечен сегодня вблизи аэропорта Бергена, который ненадолго приостановил авиасообщение. Через несколько часов он снова возобновил работу.

"Для иностранной разведки неприемлемо летать беспилотниками над норвежскими аэропортами", - подчеркнул Стере.

Кроме того, заместитель начальника службы безопасности полиции Норвегии Хедвиг Мо отметил, что за последние несколько месяцев сообщалось о многочисленных случаях наблюдения с помощью беспилотников вблизи морских нефтяных и газовых платформ и другой норвежской инфраструктуры.

"Мы считаем, что полеты беспилотников осуществляются таким образом, который затрудняет выяснение того, кто на самом деле стоит за этим. Но власти Норвегии подозревают причастность России к эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, которые можно использовать для шпионажа или просто для страха", - сказал он. он.

16 октября в Норвегии арестовали двух россиян за незаконную за незаконную съемку дронами.

19 октября закрыли один из крупнейших аэропортов Норвегии из-за того, что над ним был замечен дрон.