Об этом информируют на сайте Норвежской правительственной организации безопасности и обслуживания .

О пожертвованиях объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. По словам министра обороны Берна Арильда Грама, ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей", - говорится. в сообщении.

Вооруженные силы Норвегии провели обучение по использованию Hellfire для украинских операторов.

"Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось ее поэтапно снять с вооруженных сил Норвегии", - разъясняют в ведомстве.

Кроме того, Норвегия передала Украине оборудование ночного видения, а именно очки и бинокли.

"Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику по собственным запасам. В будущем нам нужно будет тесно сотрудничать с ОПК, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", - заявил министр обороны. Бьорн Арильд Грамм.

На 25 августа было известно, что на фоне российского сокращения поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России.

26 августа в Норвегии вступил в силу пакет санкций против РФ, утвержденный Европейским Союзом 21 июля.

Норвежское правительство предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон ($200 млн) для того, чтобы помочь Украине в обеспечении себя газом до зимнего периода.