Норвегия подарит Украине ракеты Hellfire и приборы ночного видения
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки и блоки наведения. А также приборы ночного видения для ВСУ
Об этом информируют на сайте Норвежской правительственной организации безопасности и обслуживания .
О пожертвованиях объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. По словам министра обороны Берна Арильда Грама, ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей", - говорится. в сообщении.
Вооруженные силы Норвегии провели обучение по использованию Hellfire для украинских операторов.
"Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось ее поэтапно снять с вооруженных сил Норвегии", - разъясняют в ведомстве.
Кроме того, Норвегия передала Украине оборудование ночного видения, а именно очки и бинокли.
"Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику по собственным запасам. В будущем нам нужно будет тесно сотрудничать с ОПК, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", - заявил министр обороны. Бьорн Арильд Грамм.
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