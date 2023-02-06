Норвегия планирует выделить в течение пяти лет более $7 миллиардов в помощь Украине

Об этом сообщило издание Reuters .

"Мы стремимся достичь единого соглашения по этому поводу в парламенте", – заявил Йонас Гар Стере на пресс-конференции после встречи с лидерами оппозиции.

Кроме того, по его словам, помощь пойдет на военные и гуманитарные нужды.

Также добавляется, что Норвегия также должна выделить в этом году 5 миллиардов крон в помощь бедным странам, страдающим стремительным ростом мировых цен на продовольствие в результате войны в Украине, сказал Стере.

Правительство меньшинства Стере должно получить разрешение парламента на выделение средств, что увеличит ежегодные расходы суверенного фонда Норвегии – крупнейшего в мире с объемом около 1,4 триллиона долларов.