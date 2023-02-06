Норвегия планирует выделить в течение пяти лет более $7 миллиардов в помощь Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон в рамках помощи в течение пяти лет
Об этом сообщило издание Reuters .
"Мы стремимся достичь единого соглашения по этому поводу в парламенте", – заявил Йонас Гар Стере на пресс-конференции после встречи с лидерами оппозиции.
Кроме того, по его словам, помощь пойдет на военные и гуманитарные нужды.
Также добавляется, что Норвегия также должна выделить в этом году 5 миллиардов крон в помощь бедным странам, страдающим стремительным ростом мировых цен на продовольствие в результате войны в Украине, сказал Стере.
Правительство меньшинства Стере должно получить разрешение парламента на выделение средств, что увеличит ежегодные расходы суверенного фонда Норвегии – крупнейшего в мире с объемом около 1,4 триллиона долларов.
- 6 февраля стало известно, что в Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 миллионов евро на радары противовоздушной обороны, желающие закупить и передать Вооруженным Силам Украины.
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