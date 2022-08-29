Норвегия планирует выделить около $200 млн на обеспечение Украины газом
Норвежское правительство предлагает выделить 2 миллиарда норвежских крон ($200 млн) для того, чтобы помочь Украине в обеспечении себя газом к зимнему периоду
Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии в понедельник, 29 августа.
"Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась к Норвегии с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон на закупку украинцами газа осенью и зимой", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
- На 25 августа было известно, что на фоне российского сокращения поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России.
- 26 августа в Норвегии вступил в силу пакет санкций против РФ, утвержденный Европейским Союзом 21 июля.
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