Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии в понедельник, 29 августа.

"Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась к Норвегии с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон на закупку украинцами газа осенью и зимой", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

На 25 августа было известно, что на фоне российского сокращения поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России.

26 августа в Норвегии вступил в силу пакет санкций против РФ, утвержденный Европейским Союзом 21 июля.