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Норвегия планирует утвердить пятилетнюю многомиллиардную программу поддержки Украины, – СМИ

31 января, 2023 вторник
21:05
Экономика

Правительство Норвегии в следующий вторник, 7 февраля, планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины

Содержание плана сообщило норвежское издание Vårt Land .

Предполагается, что в течение пяти лет через отдельную программу, рассчитанную на пять лет, Украине будут выделены "значительные средства в размере миллиардов" норвежских крон. Известно, что в 2023 году сумма будет распределена поровну на военную и гражданскую поддержку, включая восстановление.

Издание отмечает, что в Осло пока не конкретизируют сумму средств, потому что не знают, какой она должна быть, – но понимают, что поддержка Украины будет исключительно в плане размера и продолжительности.

Также добавляется, что ожидается, что одобрение программы позволит Норвегии достичь установленных правительством целей расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году.

В то время как программа поддержки Украины будет представлена на следующей неделе, уже в четверг премьер страны Йонас Гар Стере может вспомнить о ней во время парламентской дискуссии о "войне в Украине и ее последствиях".

  • 26 января сообщалось о том, что украинские военные будут проходить учения в Норвегии. В частности, они примут участие в тренингах по санитарным мерам, стрельбе и курсу командного управления.
  • 31 января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал "скорейшее" предоставление Украине части норвежского парка танков Leopard 2.

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Мир
Норвегия
война с Россией
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