Норвегия планирует инвестировать 240 млн евро в производство артиллерийских боеприпасов

Об этом в пятницу, 13 января, объявило норвежское правительство.

В частности, как пояснил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум, война в Украине привела к росту спроса на оружие и боеприпасы.

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"Обеспечение безопасности норвежцев путем надлежащей готовности является одной из главных задач правительства. Этим заказам правительство способствует как готовности национальной армии, так и поддержке Украины со стороны Запада", – отметил он.

Также добавляется, что решение норвежского правительства еще должно быть утверждено парламентом – Стортингом.

Напомним, в начале декабря CNN проинформировали, что администрация Байдена рассматривала украинские запросы относительно передачи кассетных боеприпасов.

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