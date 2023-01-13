Норвегия планирует инвестировать 240 млн евро в производство артиллерийских боеприпасов
Правительство Норвегии на фоне полномасштабных боевых действий в Украине распорядилось увеличить закупку артиллерийских боеприпасов у норвежской компании Nammo, на что будет направлено 2,6 миллиарда норвежских крон (240 миллионов евро)
Об этом в пятницу, 13 января, объявило норвежское правительство.
В частности, как пояснил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум, война в Украине привела к росту спроса на оружие и боеприпасы.
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"Обеспечение безопасности норвежцев путем надлежащей готовности является одной из главных задач правительства. Этим заказам правительство способствует как готовности национальной армии, так и поддержке Украины со стороны Запада", – отметил он.
Также добавляется, что решение норвежского правительства еще должно быть утверждено парламентом – Стортингом.
- Напомним, в начале декабря CNN проинформировали, что администрация Байдена рассматривала украинские запросы относительно передачи кассетных боеприпасов.
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