Норвегия перехватила российский самолет истребителями F-35
Военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 для перехвата самолетов РФ в рамках миссии НАТО Quick Response Alert
Об этом сообщают вооруженные силы Норвегии в Twitter.
Истребители F-35 впервые подняли в среду с авиабазы Эвенес на Крайнем Севере для перехвата российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по классификации НАТО Mainstay).
"Это говорит о том, что F-35 работает в своей новой роли", - сказал глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.
Российский самолет А-50 летел для сопровождения четырех бомбардировщиков Ту-95 и Ту-142. Ранее сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили эти самолеты и сопровождали их за пределы "зоны интересов Великобритании".
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