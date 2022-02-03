Норвегия перехватила российский самолет истребителями F-35

Об этом сообщают вооруженные силы Норвегии в Twitter.



Истребители F-35 впервые подняли в среду с авиабазы Эвенес на Крайнем Севере для перехвата российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по классификации НАТО Mainstay).



"Это говорит о том, что F-35 работает в своей новой роли", - сказал глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

Российский самолет А-50 летел для сопровождения четырех бомбардировщиков Ту-95 и Ту-142. Ранее сообщалось , что британские истребители Typhoon перехватили эти самолеты и сопровождали их за пределы "зоны интересов Великобритании".