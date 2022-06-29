Норвегия передаст Украине реактивные установки, бьющие на дистанцию до 300 км

Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает правительственный сайт королевства.

"Мы должны поддерживать Украину, чтобы они могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужна больше оружия. Реактивная артиллерия – это очень востребованное Украиной оружие и в сотрудничестве", – заявил Грам.

M270 – гусеничная реактивная пусковая установка, способная вести стрельбу на дистанции от 32 до 300 км в зависимости от боеприпасов. Норвегия планирует передать Украине три реактивных установки М270 и пять тысяч снарядов к ним. Системы нуждаются в модернизации, после чего их передадут в Украину.

Напомним, Германия и Нидерланды дополнительно передадут Украине гаубицы PzH 2000.

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