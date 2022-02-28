Норвегия передаст Украине противотанковые гранатоменты

Об этом сообщает Reuters .



Страна с 1950-х годов отказывалась от поставок оружия в нечлены НАТО, находящиеся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.



"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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