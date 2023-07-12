Норвегия предоставит Украине два ЗРК NASAMS и 1000 микродронов
Министерство обороны Норвегии сообщило о предоставлении Украине двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS и тысяч микродронов Black Hornet, которыми удобно вести разведку в условиях городских боев
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Норвегии 12 июля.
Правительство Норвегии решило передать Украине пакет поддержки NASAMS, включающий в себя два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части, чтобы повысить эффективность уже переданных Украине средств противовоздушной обороны.
"Противовоздушная оборона является одной из наиболее приоритетных потребностей украинской стороны. Украина нуждается в защите от российских воздушных и ракетных атак. Хорошие оперативные результаты NASAMS означают, что противовоздушная оборона в целом и NASAMS в частности очень желательна для украинской стороны", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.
Министр обороны также сообщил , что Украина получит 1000 комплектов разведывательных беспилотников, успешно зарекомендовавших себя на поле боя.
"Беспилотчик норвежской компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в управлении, надежен в любых условиях, его трудно выявить и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в условиях городских боев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российским вторжением.
Справочно. Микродрон Black Hornet весит 32 грамма. Его начали производить в 2007 году и с тех пор более 40 клиентов по всему миру получили более 14 000 дронов Black Hornet в разных версиях. Крупнейшим заказчиком такого типа дронов являются США. Норвегия получила Black Hornet в 2015 году, сейчас они активно внедряются в норвежскую армию.
- Ранее Норвегия передавала Украине микродроны Black Hornet на сумму в 9 млн долларов в сотрудничестве с Великобританией.
- 11 июля Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине до 10 млрд. норвежских крон. Также страна увеличит свой вклад в Фонд поддержки Украины при НАТО.
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