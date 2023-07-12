Об этом говорится в заявлении министерства обороны Норвегии 12 июля.

Правительство Норвегии решило передать Украине пакет поддержки NASAMS, включающий в себя два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части, чтобы повысить эффективность уже переданных Украине средств противовоздушной обороны.

"Противовоздушная оборона является одной из наиболее приоритетных потребностей украинской стороны. Украина нуждается в защите от российских воздушных и ракетных атак. Хорошие оперативные результаты NASAMS означают, что противовоздушная оборона в целом и NASAMS в частности очень желательна для украинской стороны", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.

Министр обороны также сообщил , что Украина получит 1000 комплектов разведывательных беспилотников, успешно зарекомендовавших себя на поле боя.

"Беспилотчик норвежской компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в управлении, надежен в любых условиях, его трудно выявить и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в условиях городских боев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российским вторжением.

Справочно. Микродрон Black Hornet весит 32 грамма. Его начали производить в 2007 году и с тех пор более 40 клиентов по всему миру получили более 14 000 дронов Black Hornet в разных версиях. Крупнейшим заказчиком такого типа дронов являются США. Норвегия получила Black Hornet в 2015 году, сейчас они активно внедряются в норвежскую армию.