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Главная война с Россией Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения

Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения

14 февраля, 2023 вторник
14:33
война с Россией

Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard II

Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

Отмечается, что тип танков специального назначения будет избираться с учетом непосредственных потребностей Украины.

"Поскольку сейчас как никогда важно поддерживать борьбу Украины за свободу, мы решили подарить Украине восемь танков и четыре танка специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили пожертвовать танки," - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

В сообщении говорится, что решение о предоставлении танков было принято после тесного диалога с начальником оборонного ведомства и другими европейскими странами.

"Война в Украине приближается к критической фазе, и она зависит от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению и подготовке украинских военных в Польше вместе с другими странами-союзниками", - добавил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Отмечается, что "для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не увенчалась успехом".

  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон в рамках помощи в течение пяти лет.
Норвегия
поддержка Украины
оружие для Украины
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