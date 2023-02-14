Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения
Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard II
Об этом сообщает Минобороны Норвегии.
Отмечается, что тип танков специального назначения будет избираться с учетом непосредственных потребностей Украины.
"Поскольку сейчас как никогда важно поддерживать борьбу Украины за свободу, мы решили подарить Украине восемь танков и четыре танка специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили пожертвовать танки," - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
В сообщении говорится, что решение о предоставлении танков было принято после тесного диалога с начальником оборонного ведомства и другими европейскими странами.
"Война в Украине приближается к критической фазе, и она зависит от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению и подготовке украинских военных в Польше вместе с другими странами-союзниками", - добавил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Отмечается, что "для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не увенчалась успехом".
- Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон в рамках помощи в течение пяти лет.
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