Об этом сообщает Norway Postsen со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", - подчеркнула она.

Известно, что общая стоимость мостов составляет 30 миллионов норвежских крон (около 3 млн. долларов), их профинансирует гуманитарный бюджет Министерства иностранных дел.

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"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В скором времени правительство объявит наши новые взносы, в дополнение к около 14 млрд крон помощи, которую мы уже предоставили или пообещали", - отметила Анникен Гуйтфельдт.

10 июня Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями

13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов, которые установят на месте разрушенных российскими захватчиками переправ.

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