Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных
Украина получит от Норвегии 10 мостов для замены разрушенных, их общая стоимость составляет 30 миллионов норвежских крон
Об этом сообщает Norway Postsen со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.
"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", - подчеркнула она.
Известно, что общая стоимость мостов составляет 30 миллионов норвежских крон (около 3 млн. долларов), их профинансирует гуманитарный бюджет Министерства иностранных дел.
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"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В скором времени правительство объявит наши новые взносы, в дополнение к около 14 млрд крон помощи, которую мы уже предоставили или пообещали", - отметила Анникен Гуйтфельдт.
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