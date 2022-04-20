Норвегия передала Украине весь свой запас ЗРК "Мистраль"

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в telegram.

По его словам, Норвегия приняла решение о передаче Украине ЗРК "Мистраль".

"Хорошие новости с утра. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило министерство обороны страны. А ведь еще есть истребители от союзников. Работаем дальше. Все будет Украина", - написал Ермак.

Норвежское издание Aftenposten отметило, что оружие уже отправили из Норвегии.

"ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС и которое будет очень полезно для Украины", – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"Мистраль" используется, как в портативных вариантах (ПЗРК), так и на пусковых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км и предназначен для использования против самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

Отмечается, что Норвегия передала Украине весь запас ракет "Мистраль" – это около 100 ракет. Это не повлияет на обороноспособность страны, поскольку этот вид вооружения должен был замениться более современным.

28 февраля правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2 тыс. противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии.

30 марта Норвегия заявила о выделении Украине 20 млн евро для выплат заработных плат и пенсий.