Норвегия передала Украине весь свой запас ЗРК "Мистраль"
Норвегия передала Украине около сотни зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в telegram.
По его словам, Норвегия приняла решение о передаче Украине ЗРК "Мистраль".
"Хорошие новости с утра. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило министерство обороны страны. А ведь еще есть истребители от союзников. Работаем дальше. Все будет Украина", - написал Ермак.
Норвежское издание Aftenposten отметило, что оружие уже отправили из Норвегии.
"ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС и которое будет очень полезно для Украины", – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.
"Мистраль" используется, как в портативных вариантах (ПЗРК), так и на пусковых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км и предназначен для использования против самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.
Отмечается, что Норвегия передала Украине весь запас ракет "Мистраль" – это около 100 ракет. Это не повлияет на обороноспособность страны, поскольку этот вид вооружения должен был замениться более современным.
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