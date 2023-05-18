Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

В сообщении говорится, что ранее Норвегия передала Великобритании три РСЗО. Вместе с восемью, которые были переданы, это помогло увеличить способность Лондона продолжать оказывать поддержку Украине.

"Это оружие имело большой эффект в конфликте и дало Украине возможность размежевать российские линии поставки, а также выбить ряд важных целей по линии фронта", - говорит Грамм.

Норвегия также решила передать Украине три радара Arthur со склада минобороны. Эти радары используются для определения расположения вражеской артиллерии. Передача будет осуществлена в сотрудничестве с Великобританией, которая ранее также передавала этот тип радара Украине.

Норвегия сейчас заменяет свои радары для определения артиллерии Arthur на новые. В рамках текущего инвестиционного проекта планируется поставить новые радары определения артиллерии Вооруженным силам Норвегии в 2024 и 2025 годах.

РСЗО снято с вооружения Вооруженными силами Норвегии и потому не является частью военной структуры.