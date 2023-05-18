Норвегия передает Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для выявления артиллерии
Норвегия в сотрудничестве с Великобританией предоставляет Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для выявления вражеской артиллерии
Об этом сообщает Минобороны Норвегии.
В сообщении говорится, что ранее Норвегия передала Великобритании три РСЗО. Вместе с восемью, которые были переданы, это помогло увеличить способность Лондона продолжать оказывать поддержку Украине.
"Это оружие имело большой эффект в конфликте и дало Украине возможность размежевать российские линии поставки, а также выбить ряд важных целей по линии фронта", - говорит Грамм.
Норвегия также решила передать Украине три радара Arthur со склада минобороны. Эти радары используются для определения расположения вражеской артиллерии. Передача будет осуществлена в сотрудничестве с Великобританией, которая ранее также передавала этот тип радара Украине.
Норвегия сейчас заменяет свои радары для определения артиллерии Arthur на новые. В рамках текущего инвестиционного проекта планируется поставить новые радары определения артиллерии Вооруженным силам Норвегии в 2024 и 2025 годах.
РСЗО снято с вооружения Вооруженными силами Норвегии и потому не является частью военной структуры.
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