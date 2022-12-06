Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

Европейский Союз и Норвегия во вторник, 6 декабря, заключили административное соглашение о предоставлении последней добровольного финансового взноса в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год.

"Сегодняшнее подписание формализует это решение и обеспечит вступление соглашения в силу и эффективный вклад Норвегии в обучение и оснащение Вооруженных Сил Украины в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи", – отмечается в сообщении.

Совет ЕС подчеркивает, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский фонд мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и суверенитета".

"Финансовая поддержка Норвегией миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине даст дополнительный толчок для подготовки и оснащения Вооруженных Сил Украины, продолжающих свою мужественную борьбу против российской агрессии", – подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее он объявил, что уже 24 страны Европейского Союза предоставили свои предложения по участию в новой миссии по обучению украинских военных.

Новая тренировочная миссия Европейского Союза для военных Вооруженных Сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами и будет открыта для участия третьих государств.

Напомним, правительство Норвегии анонсировало "историческую" поддержку восстановлению Украины.

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