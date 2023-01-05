Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арилд Грамм сообщает BBC.

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Норвежские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких вооружений, в том числе стреляет самоходная гаубица M-109.

Министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грамм.

Ранее Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивные установки залпового огня MLRS, 4 тысячи противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тысячи защитных касок и 15 тысяч сухих пайков.

Напомним, 4 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем дискуссий были оборонные потребности нашей страны.

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