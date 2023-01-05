Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм

Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм

5 января, 2023 четверг
02:48
война с Россией

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм – боеприпасы уже покинули территорию страны

Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арилд Грамм сообщает BBC.

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Норвежские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких вооружений, в том числе стреляет самоходная гаубица M-109.

Министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грамм.

Ранее Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивные установки залпового огня MLRS, 4 тысячи противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тысячи защитных касок и 15 тысяч сухих пайков.

  • Напомним, 4 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем дискуссий были оборонные потребности нашей страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Норвегия
оружие для Украины
Читайте также:
4 января, 2023 среда
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
3 января, 2023 вторник
Война пришла на территорию Беларуси
окупанти, орки
3 января, 2023 вторник
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.44
    Продажа 42.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
04:11
Глава Донецкой ОВА рассказал о масштабах разрушений в Бахмуте
03:44
Молдова
В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
03:16
В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24
02:20
ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
01:51
В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
01:24
"Юридически это возможно, а политически необходимо": В Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
00:56
"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:28
Алексей Данилов
Россия в феврале готовит обострение и продвигает идею "мира" в формате "Минск-3", - Данилов
00:18
Конгресc США
В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера
2023, среда
4 января
23:43
Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины
23:31
Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне
23:18
Воздушные силы уничтожили вражеские вертолет, штурмовик и беспилотник на восточном направлении
23:08
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине
22:41
Украина вернула датской журналистке Матильде Кимер аккредитацию, отмененную летом по запросу СБУ
22:18
Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть
22:04
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия. Колонка Сергея Згурца
21:59
Обзор
Путин готовит россиян к продолжительной борьбе, "кремлевские бульдоги" начинают кусать друг друга, Франция передаст ВСУ бронированные машины. Мировые СМИ об Украине 4 января
21:46
За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии
21:23
ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
21:20
Место проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают, - спикер президента Никифоров
21:13
"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами
21:12
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января
20:51
В Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев. Проверяли технику и частную переписку, - ЦНС
20:50
Папа Франциск призвал мир к солидарности с "многострадальным народом Украины"
20:50
Из-за аномальной жары на горнолыжных курортах Европы не хватает снега: спутниковые снимки
20:15
Действия РФ против Украины можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады Галадза
20:07
В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC
20:02
OPINION
Будет ли Бандера голосовать на выборах в Польше?
20:00
Обзор
Победные новости 315-го дня войны: активизация партизан в РФ, Киев – лучший город мира и украинская военная сеть, которой завидуют в США
19:44
Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion
19:27
ЕС оштрафовал Meta более чем на $400 млн за нарушение сбора персональных данных
19:27
За день оккупанты нанесли по Украине 9 авиаударов и совершили 14 обстрелов из РСЗО
19:12
Оккупанты готовятся отправить незаконно осужденного крымского татарина Абдурахманова в колонию в РФ
19:09
Генштаб назвал потери оккупантов от уничтожения базы в Токмаке и отчитался об ударах по врагу с начала суток
19:03
В Украине за время полномасштабной войны зарегистрировано 152 тыс. родов – на 36 тыс. меньше по сравнению с 2021 годом
19:03
"Лучший аргумент в политике сдерживания": министр обороны Польши подписал контракт на покупку 116 танков Abrams
18:48
Буданов: в ближайшее время ждем от США предоставления БМП Bradley
18:25
В Гааге поддержали планы по созданию в городе спецтрибунала для России
18:23
"Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера
18:17
Латвия
В посольстве РФ в Латвии нашли сверток с "веществом неизвестного происхождения"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV