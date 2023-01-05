Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм
Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм – боеприпасы уже покинули территорию страны
Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арилд Грамм сообщает BBC.
Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Норвежские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких вооружений, в том числе стреляет самоходная гаубица M-109.
Министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.
"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грамм.
Ранее Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивные установки залпового огня MLRS, 4 тысячи противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тысячи защитных касок и 15 тысяч сухих пайков.
- Напомним, 4 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем дискуссий были оборонные потребности нашей страны.
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