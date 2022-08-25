Норвегия отобрала у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе, - Business Insider

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление министра энергетики Норвегии Терье Аасланда.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать такой уровень производства, как сейчас, до 2030 года", – сказал Аасланд.

Дефицит топлива на континенте может создать серьезные проблемы для европейской промышленности. В Осло уверяют, что собираются в ближайшие годы добывать максимальные объемы газа.

Официальные прогнозы Осло говорят, что по итогам года добыча газа в стране увеличится на 8% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, Норвегия может побить свой рекорд, установленный пять лет назад.

Страна смогла отобрать у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе после того, как Кремль решил резко сократить ответные поставки на западные санкции. Business Insider также напоминает, что в мае ЕС согласился наложить эмбарго на поставляемую морем российскую нефть. Однако никакие ограничения против российского газа до сих пор не были введены.

Но даже без таких решений с европейской стороны Россия сама устроила энергетический кризис, ущемляя собственный экспорт. В прошлую пятницу Москва объявила о временном закрытии газопровода "Северный поток-1". Хотя с июля она и так сократила транспортировку до 20% от мощности ГТС.

Сокращение поставок вынудило европейские цены на газ стремительно расти. Базовые нидерландские фьючерсы на газ TTF с июня подорожали на 220%.

"В общем, рынок предсказуем. Когда возникает дефицит, цены становятся высокими. Это также способствует увеличению добычи и направления газа на наиболее нуждающиеся в него рынки", - сказал норвежский министр.

26 июля СМИ сообщили, что кремль усиливает давление на Евросоюз , чтобы вынудить лидеров стран блока пересмотреть введенные санкции против России, а также свою поддержку Украины. Если поставки газа на минимальном уровне сохранится, то в Европе возникнет нехватка энергоресурсов.

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